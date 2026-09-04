En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 4716 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre

1° 4716 11° 7279 2° 2990 12° 6801 3° 3314 13° 5378 4° 0570 14° 1260 5° 1055 15° 8564 6° 7981 16° 2182 7° 1486 17° 2764 8° 4326 18° 9604 9° 6955 19° 5713 10° 4264 20° 1028

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Puede aludir a relaciones, acuerdos o metas duraderas. Un anillo entero y brillante indica lealtad, estabilidad y posibles pasos para formalizar vínculos o proyectos.

Si el anillo está roto, perdido o te queda flojo, señala dudas, rupturas o miedo al compromiso. Hallarlo o recibirlo anuncia propuestas, alianzas y nuevas responsabilidades; el material refleja valores y expectativas.