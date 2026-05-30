En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 29 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7228 (El Cerro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de mayo

1° 7228 11° 1311 2° 7018 12° 8952 3° 1215 13° 7478 4° 0274 14° 1170 5° 7413 15° 6064 6° 1883 16° 0758 7° 8390 17° 4223 8° 9756 18° 0125 9° 5652 19° 8603 10° 1721 20° 7191

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele reflejar metas elevadas y el deseo de superación. La subida simboliza esfuerzo, paciencia y constancia para alcanzar objetivos. Si te ves avanzando, indica confianza y progreso personal.

Si el cerro luce lejano o difícil, señala obstáculos, dudas o miedo al cambio. Llegar a la cima augura claridad y logros; estancarte sugiere revisar tu estrategia. También puede evocar conexión con tus raíces o búsqueda espiritual.