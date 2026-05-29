En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 29 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4613 (La Yeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de mayo

1° 4613 11° 8092 2° 1330 12° 8697 3° 7379 13° 9109 4° 5272 14° 2541 5° 2287 15° 7309 6° 8455 16° 5441 7° 8813 17° 9732 8° 6957 18° 5126 9° 1221 19° 7594 10° 3614 20° 5608

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta refleja temor a la mala suerte y a que nada salga bien. Puede mostrar ansiedad, culpa o sensación de estar gafado. Invita a cuestionar creencias negativas y a recuperar confianza para cortar ese ciclo.

También funciona como alerta: evita decisiones impulsivas y revisa riesgos. Cambia hábitos, rodéate de apoyos y enfoca soluciones. Con prudencia y actitud positiva, puedes romper la racha y recuperar el control.