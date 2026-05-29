En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 29 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2017 (Desgracia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de mayo

1° 2017 11° 2197 2° 8287 12° 3410 3° 2706 13° 4307 4° 4854 14° 1895 5° 7710 15° 6785 6° 0239 16° 1411 7° 7898 17° 1999 8° 6675 18° 4188 9° 1319 19° 0182 10° 0239 20° 9600

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedo a pérdidas, culpa o ansiedad ante cambios. Señala vulnerabilidad y necesidad de cautela. No es predicción, sino eco de preocupaciones y estrés que tu mente intenta procesar.

También puede invitar a reforzar la resiliencia: revisar prioridades, pedir apoyo y prepararte mejor. Atiende el contexto y las emociones del sueño; así podrás convertir la adversidad simbólica en aprendizaje y pasos concretos.