En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 29 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4642 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de mayo

1° 4642 11° 7545 2° 8815 12° 8790 3° 1825 13° 4425 4° 1821 14° 8570 5° 6874 15° 4692 6° 1484 16° 4539 7° 8053 17° 6098 8° 4426 18° 6071 9° 9339 19° 7401 10° 7191 20° 3679

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas simboliza tu camino y ritmo de vida. Habla de preparación, movimiento y ganas de avanzar. Puede reflejar búsqueda de comodidad, libertad o adaptación a nuevos retos.

Si aparecen nuevas, anuncian comienzos y energía; desgastadas o rotas, cansancio y necesidad de pausa. Perderlas sugiere inseguridad o rumbo incierto; atarlas indica orden, compromiso y enfoque para lograr metas.