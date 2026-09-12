En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9746 (Tomates).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 11 de septiembre

1° 9746 11° 2812 2° 2381 12° 4665 3° 5887 13° 8843 4° 9349 14° 9069 5° 4029 15° 6962 6° 9893 16° 1336 7° 9037 17° 6075 8° 0184 18° 0213 9° 3723 19° 1037 10° 9440 20° 4127

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates simboliza vitalidad, salud y renovación. Tomates rojos y frescos auguran prosperidad, afecto sincero y proyectos que maduran bien.

Si están verdes, señala paciencia y tiempos de espera; si están podridos o te manchas, advierte tensiones, desgaste u oportunidades perdidas. También invita a cuidar la alimentación y los vínculos.