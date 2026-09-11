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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3901 (Agua).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 11 de septiembre

 3901 11° 1961 
 2°8410 12° 0873 
 3°6652 13° 4346 
 4°8990 14° 7041 
 5°3530 15° 6137 
 6°8377  16° 6508 
 7°9029 17° 2938 
 8°2506 18° 6431 
 9°7480 19° 7070 
 10°6713 20° 7851 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu mundo emocional y el fluir de la vida. El agua clara sugiere calma, claridad y renovación; beber o bañarse señala purificación y nuevos comienzos. Su presencia invita a escuchar la intuición y liberar cargas.

Si el agua está turbia, agitada o desbordada, puede indicar confusión, ansiedad o emociones reprimidas. Mareas, corrientes o inundaciones anuncian cambios intensos y la necesidad de poner límites y recuperar el equilibrio.

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