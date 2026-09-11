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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3901 (Agua).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 11 de septiembre
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|1961
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|8410
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|0873
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|6652
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|8990
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|7041
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|9029
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|2506
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|6431
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|7480
|19°
|7070
|10°
|6713
|20°
|7851
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua refleja tu mundo emocional y el fluir de la vida. El agua clara sugiere calma, claridad y renovación; beber o bañarse señala purificación y nuevos comienzos. Su presencia invita a escuchar la intuición y liberar cargas.
Si el agua está turbia, agitada o desbordada, puede indicar confusión, ansiedad o emociones reprimidas. Mareas, corrientes o inundaciones anuncian cambios intensos y la necesidad de poner límites y recuperar el equilibrio.