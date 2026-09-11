En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5844 (La Cárcel).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 11 de septiembre

1° 5844 11° 7878 2° 6949 12° 2232 3° 9130 13° 3572 4° 8729 14° 9692 5° 0237 15° 7879 6° 0097 16° 9036 7° 9908 17° 2502 8° 4036 18° 8812 9° 1298 19° 9810 10° 8728 20° 2596

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con una cárcel refleja sensación de encierro y límites impuestos o autoimpuestos. Podría indicar que te sientes atado por miedos, culpas u obligaciones y que necesitas identificar qué te restringe para recuperar autonomía.

También puede señalar un proceso de reflexión y responsabilidad: asumir errores, reparar daños y fijar límites sanos. El sueño invita a buscar salidas, pedir ayuda y dar pasos concretos hacia mayor libertad.