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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5844 (La Cárcel).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 11 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con una cárcel refleja sensación de encierro y límites impuestos o autoimpuestos. Podría indicar que te sientes atado por miedos, culpas u obligaciones y que necesitas identificar qué te restringe para recuperar autonomía.
También puede señalar un proceso de reflexión y responsabilidad: asumir errores, reparar daños y fijar límites sanos. El sueño invita a buscar salidas, pedir ayuda y dar pasos concretos hacia mayor libertad.