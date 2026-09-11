En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5421 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 11 de septiembre

1° 5421 11° 9081 2° 0313 12° 9868 3° 4797 13° 4598 4° 6511 14° 2994 5° 6702 15° 7543 6° 5081 16° 7007 7° 0430 17° 1842 8° 6352 18° 3054 9° 5314 19° 4348 10° 5894 20° 1565

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza la energía femenina: intuición, empatía y creatividad. Refleja tu vínculo con lo maternal, tu apertura emocional y la necesidad de cuidado, receptividad y conexión interior.

Según el contexto, representa relaciones, deseo, guía o advertencias. Una mujer conocida alude a vínculos reales; una desconocida a lo inconsciente. Su actitud (protectora, distante o hostil) revela tus miedos, anhelos y límites.