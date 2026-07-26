En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 25 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9483 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 25 de julio

1° 9483 11° 6292 2° 0174 12° 6233 3° 8767 13° 3699 4° 8202 14° 1617 5° 8873 15° 2851 6° 8122 16° 0099 7° 5241 17° 5308 8° 3852 18° 2091 9° 9321 19° 9607 10° 8518 20° 1038

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, miedo a la incertidumbre u obstáculos próximos. Tormenta, lluvia o vientos fuertes simbolizan estrés, conflictos o emociones reprimidas que piden atención y manejo consciente.

Si el Mal Tiempo amaina, indica superación y renovación; si empeora, alerta sobre decisiones impulsivas. El contexto del sueño (hogar, trabajo, viaje) y tus emociones guían la interpretación y muestran áreas donde buscar calma y protección.