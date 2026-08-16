En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 15 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7980 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 15 de agosto

1° 7980 11° 4997 2° 4994 12° 3857 3° 1682 13° 7888 4° 8763 14° 3426 5° 8396 15° 8233 6° 2121 16° 9841 7° 1528 17° 5339 8° 0065 18° 5768 9° 7088 19° 4266 10° 2524 20° 3890

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha alude a la mente y las ideas. Puede señalar exceso de pensamientos, necesidad de claridad o decisiones pendientes. Invita a ordenar prioridades y escuchar tu intuición.

Si La Bocha aparece pesada o dañada, refleja estrés, confusión o autoexigencia. Si brilla o rueda con facilidad, augura creatividad, enfoque y avance. El sueño te pide cuidar tu salud mental y canalizar tu energía.