En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este sábado, 15 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6886 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 15 de agosto

1° 6886 11° 3332 2° 8776 12° 1395 3° 6825 13° 4119 4° 0682 14° 9635 5° 0338 15° 2075 6° 0424 16° 7531 7° 9760 17° 8113 8° 2187 18° 8704 9° 2750 19° 3456 10° 1600 20° 2456

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo suele simbolizar confusión, dudas o situaciones poco claras. Indica que algo te impide ver el panorama completo y sugiere prudencia antes de tomar decisiones o confiar en primeras impresiones.

Si El Humo es denso o negro, puede apuntar a estrés, advertencias o emociones reprimidas; si es ligero o se disipa, habla de alivio próximo, claridad y cierre de ciclos. Atiende el contexto y cómo te sentías en el sueño.