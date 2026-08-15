En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 15 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9125 (Gallina).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 15 de agosto

1° 9125 11° 5631 2° 8715 12° 4840 3° 7490 13° 4086 4° 6559 14° 9529 5° 1088 15° 0830 6° 2747 16° 6360 7° 5305 17° 8004 8° 5355 18° 4889 9° 2216 19° 3959 10° 6453 20° 0414

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con una gallina suele aludir a la protección y lo doméstico. Señala instintos de cuidado, necesidad de nutrir proyectos o tu hogar. Si ves huevos, augura fertilidad, recursos o ideas por nacer.

También puede reflejar timidez o miedo a arriesgar. Una gallina alborotada advierte chismes o tensiones cerca. El sueño invita a actuar con calma y valentía y a priorizar el clan sin caer en la cobardía.