En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2393 (Enamorado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 14 de agosto

1° 2393 11° 9497 2° 5604 12° 0002 3° 8391 13° 5316 4° 4421 14° 8746 5° 3925 15° 4369 6° 0679 16° 9360 7° 2701 17° 6759 8° 7697 18° 4329 9° 8562 19° 9769 10° 8209 20° 2315

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con estar enamorado indica deseo de conexión, afecto y seguridad emocional. Señala anhelos de reciprocidad, ilusión y esperanza en vínculos nuevos o en reavivar una relación.

También puede revelar carencias afectivas, miedo al rechazo o idealización del amor. Invita a revisar expectativas, comunicar necesidades y equilibrar razón y emoción para cultivar vínculos auténticos.