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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3185 (Linterna).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna representa guía interior y claridad en la confusión. Indica que hallas respuestas, revelas verdades ocultas y enfocas tu atención en lo esencial para avanzar con seguridad.
Si la luz es intensa, anuncia decisiones firmes y protección; si es débil o se apaga, advierte dudas, miedos o datos que faltan. También sugiere pedir ayuda o iluminar un aspecto olvidado de tu vida.