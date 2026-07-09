En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3185 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio

1° 3185 11° 1498 2° 0736 12° 2928 3° 0312 13° 9242 4° 7293 14° 2297 5° 8074 15° 7475 6° 1591 16° 5895 7° 6159 17° 7376 8° 2471 18° 4994 9° 0553 19° 6469 10° 8520 20° 5374

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna representa guía interior y claridad en la confusión. Indica que hallas respuestas, revelas verdades ocultas y enfocas tu atención en lo esencial para avanzar con seguridad.

Si la luz es intensa, anuncia decisiones firmes y protección; si es débil o se apaga, advierte dudas, miedos o datos que faltan. También sugiere pedir ayuda o iluminar un aspecto olvidado de tu vida.