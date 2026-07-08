En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 5204 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio

1° 5204 11° 6310 2° 9651 12° 4190 3° 5355 13° 0512 4° 6802 14° 1279 5° 0972 15° 5009 6° 5518 16° 0901 7° 6071 17° 2325 8° 5585 18° 7876 9° 0941 19° 0726 10° 2148 20° 8080

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con La cama refleja necesidad de descanso e intimidad. Señala deseo de protección y de pausar el ritmo. Puede indicar que tu mente pide reparar el cuerpo, ordenar emociones y recuperar seguridad en tu espacio personal.

También puede aludir a vínculos y vida íntima: la calidad de La cama en el sueño sugiere cómo te sientes en tus relaciones y contigo. Una cama desordenada apunta a conflicto interno; una limpia, a claridad, paz y apertura a nuevos comienzos.