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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 5204 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio

 5204 11° 6310 
 2°9651 12° 4190 
 3°5355 13° 0512 
 4°6802 14° 1279 
 5°0972 15° 5009 
 6°5518  16° 0901 
 7°6071 17° 2325 
 8°5585 18° 7876 
 9°0941 19° 0726 
 10°2148 20° 8080 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con La cama refleja necesidad de descanso e intimidad. Señala deseo de protección y de pausar el ritmo. Puede indicar que tu mente pide reparar el cuerpo, ordenar emociones y recuperar seguridad en tu espacio personal.

También puede aludir a vínculos y vida íntima: la calidad de La cama en el sueño sugiere cómo te sientes en tus relaciones y contigo. Una cama desordenada apunta a conflicto interno; una limpia, a claridad, paz y apertura a nuevos comienzos.

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