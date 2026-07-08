En esta noticia
La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 5204 (La cama).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio
|1°
|5204
|11°
|6310
|2°
|9651
|12°
|4190
|3°
|5355
|13°
|0512
|4°
|6802
|14°
|1279
|5°
|0972
|15°
|5009
|6°
|5518
|16°
|0901
|7°
|6071
|17°
|2325
|8°
|5585
|18°
|7876
|9°
|0941
|19°
|0726
|10°
|2148
|20°
|8080
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con La cama refleja necesidad de descanso e intimidad. Señala deseo de protección y de pausar el ritmo. Puede indicar que tu mente pide reparar el cuerpo, ordenar emociones y recuperar seguridad en tu espacio personal.
También puede aludir a vínculos y vida íntima: la calidad de La cama en el sueño sugiere cómo te sientes en tus relaciones y contigo. Una cama desordenada apunta a conflicto interno; una limpia, a claridad, paz y apertura a nuevos comienzos.