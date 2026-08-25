En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 24 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 8594 (Cementerio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 24 de agosto

1° 8594 11° 6666 2° 5944 12° 7354 3° 1897 13° 3074 4° 3820 14° 3962 5° 5355 15° 6928 6° 4469 16° 5838 7° 3754 17° 2774 8° 5041 18° 0370 9° 7518 19° 4041 10° 4889 20° 3744

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre de ciclos y duelo. Invita a soltar lo que ya no sirve, honrar el pasado y aceptar cambios. Puede reflejar necesidad de paz interior y reflexión sobre la finitud.

También puede indicar transformación y renacimiento: tras una pérdida o etapa concluida, surge una nueva. Si genera angustia, revela miedos, culpas o asuntos pendientes que piden ser atendidos para avanzar.