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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7744 (La Cárcel).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, culpa o límites autoimpuestos. Señala que te sientes atrapado por obligaciones, relaciones o miedos que reducen tu libertad y frenan decisiones importantes.
Este sueño invita a revisar reglas internas, asumir responsabilidades y buscar salidas. Podría anunciar necesidad de perdón, cambio de hábitos o pedir apoyo para recuperar autonomía y abrirte a nuevas posibilidades.