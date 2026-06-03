En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7744 (La Cárcel).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio

1° 7744 11° 3929 2° 5759 12° 7049 3° 6572 13° 4189 4° 7269 14° 4395 5° 4741 15° 4768 6° 8903 16° 8907 7° 7972 17° 3503 8° 9619 18° 4318 9° 0767 19° 4397 10° 9502 20° 9195

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, culpa o límites autoimpuestos. Señala que te sientes atrapado por obligaciones, relaciones o miedos que reducen tu libertad y frenan decisiones importantes.

Este sueño invita a revisar reglas internas, asumir responsabilidades y buscar salidas. Podría anunciar necesidad de perdón, cambio de hábitos o pedir apoyo para recuperar autonomía y abrirte a nuevas posibilidades.