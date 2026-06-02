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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9143 (Balcón).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con balcón?
Soñar con un balcón suele simbolizar deseo de perspectiva y libertad. Indica que buscas distancia para evaluar tu vida, tomar decisiones o ver oportunidades con más claridad.
También puede reflejar exposición o deseo de conexión social: te muestras al mundo, buscas apoyo o reconoces riesgos al asomarte a nuevos retos. Advierte sobre límites, prudencia y la necesidad de equilibrar intimidad y visibilidad.