En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9143 (Balcón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio

1° 9143 11° 1868 2° 0257 12° 1474 3° 0348 13° 2965 4° 6885 14° 0219 5° 4532 15° 1655 6° 6511 16° 0024 7° 4209 17° 2925 8° 3400 18° 0050 9° 2432 19° 2296 10° 4075 20° 0299

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar deseo de perspectiva y libertad. Indica que buscas distancia para evaluar tu vida, tomar decisiones o ver oportunidades con más claridad.

También puede reflejar exposición o deseo de conexión social: te muestras al mundo, buscas apoyo o reconoces riesgos al asomarte a nuevos retos. Advierte sobre límites, prudencia y la necesidad de equilibrar intimidad y visibilidad.