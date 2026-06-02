En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4484 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio

1° 4484 11° 9564 2° 3847 12° 5379 3° 6526 13° 4906 4° 2319 14° 4888 5° 4341 15° 6361 6° 4090 16° 4387 7° 0797 17° 9752 8° 9583 18° 9988 9° 1154 19° 7581 10° 5199 20° 5728

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia sugiere búsqueda de guía espiritual y consuelo. Señala deseo de conectar con valores, fe y comunidad, o de hallar orientación ante dudas, culpas o cambios importantes.

También puede representar evaluación moral, culpa o necesidad de perdón. A veces señala presión por normas o miedo a juzgar y ser juzgado; otras, deseo de refugio y tradición. Invita a reflexionar y reconciliarte con tus creencias.