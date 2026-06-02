En esta noticia

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4484 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio

 4484 11° 9564 
 2°3847 12° 5379 
 3°6526 13° 4906 
 4°2319 14° 4888 
 5°4341 15° 6361 
 6°4090  16° 4387 
 7°0797 17° 9752 
 8°9583 18° 9988 
 9°1154 19° 7581 
 10°5199 20° 5728 

Te puede interesar

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo utilizan

Te puede interesar

Tras una larga crisis, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes: 400 empleados fueron despedidos

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia sugiere búsqueda de guía espiritual y consuelo. Señala deseo de conectar con valores, fe y comunidad, o de hallar orientación ante dudas, culpas o cambios importantes.

También puede representar evaluación moral, culpa o necesidad de perdón. A veces señala presión por normas o miedo a juzgar y ser juzgado; otras, deseo de refugio y tradición. Invita a reflexionar y reconciliarte con tus creencias.

Te puede interesar

Confirmado y oficial | Argentina prohíbe la entrada al país a las personas que quieran ingresar con estos pasaportes