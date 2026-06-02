En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7384 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio

1° 7384 11° 8515 2° 5537 12° 1885 3° 2341 13° 9535 4° 4460 14° 5184 5° 1868 15° 1603 6° 7708 16° 0856 7° 1185 17° 0391 8° 4093 18° 6467 9° 3124 19° 2068 10° 7573 20° 2670

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia sugiere búsqueda de guía espiritual y consuelo. Señala deseo de conectar con valores, fe y comunidad, o de hallar orientación ante dudas, culpas o cambios importantes.

También puede representar evaluación moral, culpa o necesidad de perdón. A veces señala presión por normas o miedo a juzgar y ser juzgado; otras, deseo de refugio y tradición. Invita a reflexionar y reconciliarte con tus creencias.