En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 19 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4791 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 19 de mayo

1° 4791 11° 1203 2° 2556 12° 8345 3° 1787 13° 8121 4° 4073 14° 0552 5° 8738 15° 1804 6° 6765 16° 6888 7° 5292 17° 1287 8° 2423 18° 1106 9° 9665 19° 2920 10° 4474 20° 8830

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos tóxicos. Invita a soltar culpas, miedos o estrés acumulado para recuperar ligereza y claridad interior.

Si el excusado está limpio o funciona bien, señala depuración y cierre de ciclos. Si está sucio, tapado o desborda, advierte estancamiento emocional, vergüenza o asuntos pendientes que piden atención y límites.