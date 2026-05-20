En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 19 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 3871 (Excremento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 19 de mayo

1° 3871 11° 8504 2° 1747 12° 9926 3° 2345 13° 6401 4° 1973 14° 0879 5° 9998 15° 0894 6° 7276 16° 3339 7° 3643 17° 7455 8° 9664 18° 0219 9° 7612 19° 4232 10° 6922 20° 5911

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar dinero, ganancias imprevistas o recursos que llegan de formas incómodas. También sugiere hallar valor en lo tabú y aprovechar oportunidades que emergen donde hay rechazo o vergüenza.

En lo emocional, apunta a liberar cargas, culpas y pensamientos tóxicos. Puede reflejar vergüenza por algo oculto, límites invadidos o urgencia de limpieza interna, transformando lo desagradable en aprendizaje y renovación.