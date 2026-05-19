En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 19 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0557 (El Jorobado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 19 de mayo

1° 0557 11° 8129 2° 7538 12° 6253 3° 5701 13° 2490 4° 9277 14° 9983 5° 9567 15° 3178 6° 5412 16° 6961 7° 9467 17° 6020 8° 4198 18° 1452 9° 0997 19° 7809 10° 2511 20° 0963

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado refleja cargas emocionales y temor al juicio. Representa rasgos que ocultas por vergüenza. El sueño te invita a aceptar tus imperfecciones y a reconocer tu valía más allá de la apariencia.

Si en el sueño el Jorobado te ayuda, anuncia resiliencia y compasión; superarás prejuicios. Si te asusta, señala inseguridad o culpa acumulada. Es una llamada a sanar la autoestima y a cuidar tu postura física y emocional.