En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 19 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4141 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 19 de mayo

1° 4141 11° 4523 2° 4829 12° 6006 3° 3596 13° 1753 4° 2648 14° 9330 5° 7069 15° 0728 6° 5803 16° 1372 7° 5993 17° 2110 8° 6211 18° 0626 9° 6914 19° 8786 10° 9143 20° 8575

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo sugiere conflictos internos y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o miedos. Indica decisiones duras, poner límites y protegerte ante amenazas reales o percibidas.

Si el cuchillo está afilado y controlado, simboliza claridad mental, precisión y capacidad de decidir sin titubeos. Si aparece amenazante o te hiere, revela ira reprimida, temor a la traición o conflictos que requieren diálogo.