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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0557 (El Jorobado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el jorobado?
Soñar con El Jorobado refleja sentirte diferente o cargado por un peso emocional. Puede señalar inseguridades, miedo al juicio ajeno o una parte de ti que escondes por vergüenza.
También puede simbolizar resiliencia y compasión: reconocer la belleza en lo imperfecto y aceptar tus singularidades. Te invita a honrar tus límites, sanar heridas pasadas y desarrollar fortaleza interior.