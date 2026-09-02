En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0557 (El Jorobado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre

1° 0557 11° 4075 2° 1651 12° 4938 3° 3722 13° 0799 4° 9719 14° 1249 5° 1946 15° 4028 6° 3502 16° 0463 7° 2492 17° 5238 8° 7802 18° 7878 9° 9819 19° 2471 10° 4616 20° 5929

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado refleja sentirte diferente o cargado por un peso emocional. Puede señalar inseguridades, miedo al juicio ajeno o una parte de ti que escondes por vergüenza.

También puede simbolizar resiliencia y compasión: reconocer la belleza en lo imperfecto y aceptar tus singularidades. Te invita a honrar tus límites, sanar heridas pasadas y desarrollar fortaleza interior.