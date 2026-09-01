En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8959 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre

1° 8959 11° 7983 2° 4342 12° 9892 3° 5068 13° 0560 4° 1158 14° 1911 5° 4303 15° 5261 6° 5029 16° 9534 7° 9542 17° 6535 8° 5986 18° 1993 9° 9863 19° 7389 10° 9495 20° 1741

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele reflejar crecimiento, renovación y proyectos que toman fuerza. Indica salud emocional, esperanza y arraigo. Señala que algo en tu vida está germinando y requiere paciencia y cuidados para florecer.

El estado de las plantas da matices: verdes y vigorosas anuncian prosperidad; marchitas advierten estancamiento o descuido. Regarlas simboliza nutrir hábitos; podarlas, soltar excesos. Espinas o enredos señalan límites y conflictos.