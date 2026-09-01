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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8959 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre

 8959 11° 7983 
 2°4342 12° 9892 
 3°5068 13° 0560 
 4°1158 14° 1911 
 5°4303 15° 5261 
 6°5029  16° 9534 
 7°9542 17° 6535 
 8°5986 18° 1993 
 9°9863 19° 7389 
 10°9495 20° 1741 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele reflejar crecimiento, renovación y proyectos que toman fuerza. Indica salud emocional, esperanza y arraigo. Señala que algo en tu vida está germinando y requiere paciencia y cuidados para florecer.

El estado de las plantas da matices: verdes y vigorosas anuncian prosperidad; marchitas advierten estancamiento o descuido. Regarlas simboliza nutrir hábitos; podarlas, soltar excesos. Espinas o enredos señalan límites y conflictos.

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