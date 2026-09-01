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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8959 (Las Plantas).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas suele reflejar crecimiento, renovación y proyectos que toman fuerza. Indica salud emocional, esperanza y arraigo. Señala que algo en tu vida está germinando y requiere paciencia y cuidados para florecer.
El estado de las plantas da matices: verdes y vigorosas anuncian prosperidad; marchitas advierten estancamiento o descuido. Regarlas simboliza nutrir hábitos; podarlas, soltar excesos. Espinas o enredos señalan límites y conflictos.