En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3621 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre

1° 3621 11° 8741 2° 7165 12° 4793 3° 9589 13° 3821 4° 1929 14° 7211 5° 8926 15° 7513 6° 3306 16° 6392 7° 4863 17° 7014 8° 5365 18° 7116 9° 6379 19° 9791 10° 7942 20° 8451

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con Mujer refleja tu vínculo con la feminidad: intuición, cuidado, creatividad y deseo. También alude a rasgos propios por integrar y a la influencia materna o vínculos afectivos que piden equilibrio.

El sentido depende del contexto: Mujer desconocida sugiere oportunidades o temores; conocida, lazos y recuerdos; autoritaria, conflicto; protectora, apoyo. Observa emociones y acciones para entender el mensaje.