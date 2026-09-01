En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8048 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre

1° 8048 11° 3060 2° 4882 12° 6957 3° 0629 13° 6762 4° 4597 14° 1196 5° 1485 15° 0481 6° 2340 16° 4205 7° 6685 17° 0323 8° 0694 18° 2494 9° 9279 19° 2219 10° 0475 20° 1685

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele simbolizar mensajes del inconsciente, necesidad de cerrar ciclos o atender asuntos pendientes. La figura del fallecido puede representar una parte de ti que busca ser escuchada o comprendida.

También puede aludir al duelo: culpa, añoranza o deseo de consejo. Presta atención al tono y al mensaje del sueño; si es sereno, apunta a aceptación y guía. Si es perturbador, invita a poner límites y a despedirte simbólicamente.