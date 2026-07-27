En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 27 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5972 (Sorpresa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 27 de julio

1° 5972 11° 7195 2° 3577 12° 1978 3° 4658 13° 4067 4° 5463 14° 6497 5° 6881 15° 1947 6° 8224 16° 5669 7° 7747 17° 4980 8° 7530 18° 7255 9° 4439 19° 4599 10° 6012 20° 3015

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala cambios repentinos y revelaciones. Sugiere que algo imprevisto puede alterar tu rutina, activando curiosidad y energía. Indica apertura a lo nuevo y flexibilidad para adaptarte.

Si la sorpresa es grata, augura oportunidades y encuentros felices. Si provoca temor, refleja ansiedad y sensación de descontrol ante cambios bruscos. Atiende quién sorprende y cómo te sientes para interpretar el sueño.