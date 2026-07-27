En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 27 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7164 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 27 de julio

1° 7164 11° 5424 2° 8167 12° 4718 3° 7465 13° 8762 4° 7367 14° 5169 5° 5891 15° 3304 6° 7288 16° 8827 7° 2292 17° 8425 8° 4347 18° 7965 9° 4928 19° 8820 10° 5532 20° 8411

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele indicar liberación emocional. Tu mente procesa tensiones, tristezas o culpas acumuladas. El sueño invita a reconocer sentimientos reprimidos y a permitirte expresar lo que te duele para aliviar la carga interna.

También puede reflejar empatía, miedo a pérdidas o deseo de cambio. Si el llanto es calmante, anuncia sanación; si es angustioso, señala conflictos pendientes que requieren atención, apoyo y nuevas formas de afrontarlos.