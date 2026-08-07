En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 6 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1815 (Niña Bonita).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 6 de agosto

1° 1815 11° 5285 2° 4304 12° 3737 3° 9054 13° 7249 4° 8706 14° 5419 5° 2723 15° 4721 6° 7565 16° 5879 7° 1490 17° 2581 8° 6117 18° 4821 9° 4388 19° 6368 10° 4311 20° 0540

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita refleja inocencia, pureza y alegría. Indica nuevas oportunidades, renovación emocional y deseo de cuidar o ser cuidado. También resalta tu belleza interior y necesidad de ternura y armonía.

Si el sueño es confuso o tenso, puede advertir idealización y expectativas irreales. También alude a nostalgia, inmadurez o vulnerabilidad. Observa tus emociones en el sueño para distinguir deseo genuino de presión externa.