En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 6 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 3756 (La Caída).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 6 de agosto

1° 3756 11° 9257 2° 6715 12° 3806 3° 1224 13° 5384 4° 6427 14° 4693 5° 5626 15° 0943 6° 1690 16° 7380 7° 1235 17° 5338 8° 2243 18° 9842 9° 3383 19° 9060 10° 3305 20° 8824

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con la caída refleja miedo a perder el control, inseguridad y temor al fracaso. Señala presión emocional, inestabilidad y la sensación de no cumplir expectativas propias o ajenas.

También puede simbolizar cambio y necesidad de soltar. Invita a revisar límites, pedir apoyo y reorientar metas. La caída advierte riesgos, pero trae aprendizaje, humildad y la opción de levantarse con claridad.