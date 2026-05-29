En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8750 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de mayo

1° 8750 11° 9125 2° 5702 12° 2199 3° 5208 13° 7817 4° 0404 14° 3241 5° 5382 15° 8686 6° 4822 16° 1339 7° 2507 17° 2233 8° 4782 18° 0235 9° 8693 19° 0724 10° 9341 20° 5600

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y seguridad. Sugiere que tus necesidades básicas se cubren o que llega prosperidad. También resalta el valor del esfuerzo diario y la gratitud por lo sencillo.

Si el pan está duro, mohoso o se rompe, puede reflejar carencias, ansiedad económica o conflictos familiares. Compartir pan en el sueño habla de unión, generosidad y necesidad de nutrir vínculos y proyectos.