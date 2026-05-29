En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7657 (El Jorobado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de mayo

1° 7657 11° 7735 2° 9608 12° 4544 3° 6461 13° 9855 4° 2758 14° 8432 5° 1656 15° 3065 6° 9611 16° 1772 7° 1867 17° 2060 8° 2745 18° 6447 9° 0890 19° 2561 10° 4462 20° 7005

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado refleja cargas emocionales y temor al juicio. Representa rasgos que ocultas por vergüenza. El sueño te invita a aceptar tus imperfecciones y a reconocer tu valía más allá de la apariencia.

Si en el sueño el Jorobado te ayuda, anuncia resiliencia y compasión; superarás prejuicios. Si te asusta, señala inseguridad o culpa acumulada. Es una llamada a sanar la autoestima y a cuidar tu postura física y emocional.