En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6260 (La Virgen).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de mayo

1° 6260 11° 6651 2° 5343 12° 2632 3° 9459 13° 3367 4° 4000 14° 1045 5° 5697 15° 5904 6° 5020 16° 9612 7° 1593 17° 4169 8° 0143 18° 7341 9° 6337 19° 5339 10° 3897 20° 9187

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen simboliza protección, guía espiritual y consuelo en momentos de duda. Puede reflejar necesidad de fe, esperanza o apoyo emocional frente a decisiones importantes.

También puede señalar deseo de perdón, reconciliación o renovación interior. Si el sueño es sereno, sugiere paz y confianza; si es inquietante, invita a revisar culpas, límites y tu camino ético.