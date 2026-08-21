En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8094 (Cementerio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 20 de agosto

1° 8094 11° 4159 2° 5077 12° 9541 3° 0607 13° 4885 4° 0388 14° 6163 5° 8344 15° 7619 6° 1875 16° 4534 7° 8272 17° 5472 8° 8540 18° 3113 9° 6862 19° 8767 10° 3047 20° 0263

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre de ciclos y duelo. Invita a soltar lo que ya no sirve, honrar el pasado y aceptar cambios. Puede reflejar necesidad de paz interior y reflexión sobre la finitud.

También puede indicar transformación y renacimiento: tras una pérdida o etapa concluida, surge una nueva. Si genera angustia, revela miedos, culpas o asuntos pendientes que piden ser atendidos para avanzar.