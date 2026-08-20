En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2405 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 20 de agosto

1° 2405 11° 9980 2° 8495 12° 1726 3° 9494 13° 4284 4° 7070 14° 3582 5° 2391 15° 4409 6° 0089 16° 5827 7° 2466 17° 9140 8° 3282 18° 8153 9° 9298 19° 4573 10° 1012 20° 0878

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato simboliza intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tus instintos, cuidar tu energía y moverte con sigilo antes de tomar decisiones importantes.

El contexto importa: un gato amigable sugiere buena suerte y afecto; uno agresivo advierte engaños o límites difusos. El color y la salud del animal matizan el mensaje: negro, intuición y miedos; sano, confianza; herido, cautela.