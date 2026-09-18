En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9471 (Excremento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 17 de septiembre

1° 9471 11° 7332 2° 3195 12° 0706 3° 1644 13° 6137 4° 0529 14° 4597 5° 4876 15° 4128 6° 1715 16° 6428 7° 0247 17° 8342 8° 4671 18° 2245 9° 9178 19° 2871 10° 3494 20° 1074

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, prosperidad inesperada o liberación de cargas. Indica que estás transformando lo viejo en algo útil y que es momento de desapegarte de lo que ya no sirve.

Si te causa asco o vergüenza, refleja culpa, secretos o algo tóxico que debes limpiar. Verlo en casa o en la ropa sugiere límites invadidos; recogerlo indica asumir responsabilidades y cerrar ciclos.