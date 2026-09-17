En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6158 (Ahogado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 17 de septiembre

1° 6158 11° 9753 2° 0715 12° 2672 3° 8846 13° 9230 4° 2860 14° 0126 5° 0523 15° 9784 6° 9416 16° 3261 7° 8661 17° 3178 8° 4625 18° 9854 9° 4065 19° 9161 10° 0615 20° 8372

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado refleja sentirte superado por emociones o responsabilidades. Indica ansiedad, miedo a perder el control o a 'hundirse' ante problemas y necesidad de pedir ayuda o tomar un respiro.

Ver a un ahogado puede aludir a culpas o duelos no resueltos, o al cierre de una etapa y renacimiento. Si lo rescatas, sugiere integrar emociones y recuperar poder; si no puedes, advierte sobre límites, agotamiento y necesidad de autocuidado.