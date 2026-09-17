En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 6732 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 17 de septiembre

1° 6732 11° 8999 2° 1815 12° 6121 3° 1498 13° 4941 4° 3914 14° 1539 5° 1232 15° 8114 6° 3306 16° 0167 7° 1353 17° 4157 8° 3527 18° 9753 9° 0647 19° 0174 10° 9832 20° 3174

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar autoestima, poder personal y recursos internos. Puede indicar oportunidades, éxito próximo o reconocimiento por tu esfuerzo. También sugiere confianza para tomar decisiones y avanzar hacia metas importantes.

Si el dinero falta, se pierde o está sucio, puede señalar ansiedad económica, miedo a la escasez o dudas sobre tu valor. Contarlo u ocultarlo revela control, culpa o apego; hallarlo apunta a nuevas ideas, apoyo y renovación.