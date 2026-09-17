En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6875 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 17 de septiembre

1° 6875 11° 6217 2° 0517 12° 0277 3° 0659 13° 8491 4° 0298 14° 4488 5° 5195 15° 1568 6° 4199 16° 0735 7° 0667 17° 4767 8° 3161 18° 1904 9° 0781 19° 6637 10° 7022 20° 4841

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar emociones ambiguas: diversión y alegría en la superficie, pero miedo o desconfianza ocultos. Indica que usas el humor como máscara para evitar mostrar vulnerabilidad o enfrentar tensiones.

Si El Payaso es siniestro, señala ansiedades, engaños o burlas en tu entorno. Si es amigable, sugiere recuperar la espontaneidad y la risa, pero también revisar qué papel juegan las apariencias y los disfraces en tu vida.