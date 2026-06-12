En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 11 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2188 (El Papa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de junio

1° 2188 11° 3030 2° 7874 12° 9710 3° 9146 13° 7726 4° 3142 14° 1337 5° 7292 15° 8379 6° 5771 16° 6377 7° 6101 17° 8769 8° 6316 18° 1944 9° 1310 19° 0149 10° 0113 20° 9486

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa indica búsqueda de guía y sentido. Simboliza autoridad moral, fe y el deseo de obrar con rectitud. Señala necesidad de consejo, perdón o reconciliación con tus creencias.

Si el sueño inquieta, puede aludir a culpa, miedo al juicio o presión por cumplir normas. Invita a revisar valores y coherencia entre lo que crees y haces y a pedir consejo para resolver dilemas.