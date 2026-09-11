En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3906 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 10 de septiembre

1° 3906 11° 0638 2° 3574 12° 7642 3° 1475 13° 1998 4° 7048 14° 0221 5° 1014 15° 0487 6° 0817 16° 5385 7° 5853 17° 0147 8° 0690 18° 7401 9° 8585 19° 7581 10° 8766 20° 3234

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con perro suele reflejar lealtad, protección y compañía. Puede indicar que cuentas con amigos fieles o que necesitas confianza en ti. Si el perro es amistoso, sugiere armonía emocional y seguridad en tus vínculos.

Si el perro ladra o muerde, advierte conflictos, traiciones o límites que debes poner. Un perro perdido puede revelar soledad o desorientación. También puede ser un llamado a cuidar tu instinto y proteger lo que amas.