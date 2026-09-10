En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5850 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 10 de septiembre

1° 5850 11° 5601 2° 5312 12° 6036 3° 4312 13° 9558 4° 3715 14° 8545 5° 2317 15° 9105 6° 3038 16° 7363 7° 6342 17° 6799 8° 5752 18° 3900 9° 5647 19° 9396 10° 1842 20° 4306

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y estabilidad. Anuncia recompensas por tu esfuerzo y vínculos que te nutren, indicando seguridad material y emocional en tu entorno.

Si el pan es fresco y compartido, sugiere prosperidad y armonía. Si está duro, mohoso o se quema, avisa de carencias, tensiones o desaprovechar recursos; invita a valorar lo simple y a planificar con prudencia.