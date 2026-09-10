En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 2526 (La Misa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 10 de septiembre

1° 2526 11° 1043 2° 8496 12° 5767 3° 2071 13° 9053 4° 0701 14° 2433 5° 1243 15° 2961 6° 3054 16° 7712 7° 5047 17° 3310 8° 4018 18° 5753 9° 9280 19° 6717 10° 8070 20° 3789

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa refleja búsqueda de paz interior y guía espiritual. Indica deseo de reconciliación, perdón o renovar compromisos. También puede señalar necesidad de pertenencia y apoyo comunitario.

Si el rito te inquieta, puede revelar culpa por decisiones recientes o temor a ser juzgado. Si te reconforta, sugiere cierre de ciclos, aceptación del duelo y necesidad de rituales que ordenen tu vida.