En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4762 (Inundación).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 10 de septiembre

1° 4762 11° 4262 2° 4950 12° 2729 3° 6755 13° 8917 4° 8308 14° 1351 5° 0070 15° 1625 6° 9778 16° 3817 7° 5233 17° 9731 8° 2834 18° 9963 9° 8775 19° 7332 10° 8802 20° 7751

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación refleja emociones desbordadas y sensación de pérdida de control. Indica que una situación te supera, generando ansiedad y estrés y que necesitas poner límites o buscar apoyo.

También puede simbolizar depuración y renacimiento: soltar lo viejo para abrir paso a nuevas etapas. Si el agua está clara, hay calma; si está turbia, advierte confusión y problemas emocionales por resolver.