En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 11 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4918 (Sangre).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de junio

1° 4918 11° 2979 2° 7557 12° 3891 3° 1726 13° 7528 4° 3117 14° 6976 5° 8339 15° 9478 6° 4776 16° 1293 7° 1449 17° 3624 8° 0278 18° 4266 9° 6332 19° 1911 10° 0279 20° 1950

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar vida, energía y emociones intensas. Puede señalar cambios profundos, pasión o renacimiento. Ver sangre limpia y controlada sugiere fuerza vital y poder personal en aumento.

Si sangras en el sueño, puede reflejar pérdida de energía, estrés, culpa o heridas emocionales. Mucha sangre o miedo indica alerta y necesidad de cuidar tu salud, límites y relaciones. El contexto y tus emociones dan la clave.