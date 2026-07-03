En esta noticia
Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este viernes, 3 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9286 (El Humo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 3 de julio
|1°
|9286
|11°
|8560
|2°
|2169
|12°
|3976
|3°
|0852
|13°
|3429
|4°
|9094
|14°
|4433
|5°
|2028
|15°
|7416
|6°
|0032
|16°
|9924
|7°
|4297
|17°
|4300
|8°
|4315
|18°
|6371
|9°
|3723
|19°
|6675
|10°
|8085
|20°
|3689
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con El Humo sugiere confusión, dudas o situaciones poco claras. Puede indicar que algo te impide ver la realidad con nitidez o que hay secretos y mensajes velados a tu alrededor.
Si el humo es denso o negro, señala estrés, advertencias o emociones reprimidas; si es claro o se disipa, anuncia claridad cercana, liberación y cierre de ciclos. También invita a pausar y escuchar tu intuición.