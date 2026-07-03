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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 3 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9286 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 3 de julio

 9286 11° 8560 
 2°2169 12° 3976 
 3°0852 13° 3429 
 4°9094 14° 4433 
 5°2028 15° 7416 
 6°0032  16° 9924 
 7°4297 17° 4300 
 8°4315 18° 6371 
 9°3723 19° 6675 
 10°8085 20° 3689 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo sugiere confusión, dudas o situaciones poco claras. Puede indicar que algo te impide ver la realidad con nitidez o que hay secretos y mensajes velados a tu alrededor.

Si el humo es denso o negro, señala estrés, advertencias o emociones reprimidas; si es claro o se disipa, anuncia claridad cercana, liberación y cierre de ciclos. También invita a pausar y escuchar tu intuición.

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