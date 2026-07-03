En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9552 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio

1° 9552 11° 1617 2° 0340 12° 1235 3° 5621 13° 3722 4° 4874 14° 6369 5° 5979 15° 2264 6° 2230 16° 7199 7° 0408 17° 7021 8° 1942 18° 6482 9° 2757 19° 9743 10° 9535 20° 6750

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza el vínculo, la protección y el instinto de cuidado. Puede reflejar necesidad de afecto, seguridad emocional o deseo de armonía familiar. También alude a nutrir proyectos o sanar lazos.

Este sueño puede señalar responsabilidad, crecimiento y ciclos de vida. Indica necesidad de proteger o ser protegido, sanar la relación madre-hijo, equilibrar dependencia y autonomía, o prepararte para nuevos comienzos.