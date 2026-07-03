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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9552 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio

 9552 11° 1617 
 2°0340 12° 1235 
 3°5621 13° 3722 
 4°4874 14° 6369 
 5°5979 15° 2264 
 6°2230  16° 7199 
 7°0408 17° 7021 
 8°1942 18° 6482 
 9°2757 19° 9743 
 10°9535 20° 6750 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza el vínculo, la protección y el instinto de cuidado. Puede reflejar necesidad de afecto, seguridad emocional o deseo de armonía familiar. También alude a nutrir proyectos o sanar lazos.

Este sueño puede señalar responsabilidad, crecimiento y ciclos de vida. Indica necesidad de proteger o ser protegido, sanar la relación madre-hijo, equilibrar dependencia y autonomía, o prepararte para nuevos comienzos.

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